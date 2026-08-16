Saprissa se mantiene en el liderato tras vencer al Cartaginés

Saprissa volvió a lo más alto del Torneo de Apertura 2026 tras imponerse 3-2 ante Cartaginés este sábado en un partido lleno de goles.

¿Quién fue la figura?

Jefferson Brenes volvió a ser determinante para los morados. El volante marcó por partida doble, con anotaciones al 13’ y 34’, ambas producto de potentes remates desde fuera del área.

Cartaginés logró reaccionar con un tanto de Joaquín Alonso Hernández al 31’, pero Saprissa mantuvo la ventaja durante buena parte del encuentro.

¿Cómo terminó el partido?

Bancy Hernández amplió la diferencia al minuto 76, mientras que Carlos Barahona descontó al 87’ para ponerle emoción al cierre.

Con el triunfo, Saprissa registra cuatro victorias en cuatro jornadas y 12 puntos, recuperando el liderato que horas antes había tomado Alajuelense.

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