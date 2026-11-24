Fecha de publicación: 24 de November de 2026

Fecha de modificación: 24 de November de 2026

Saprissa fue líder en 13 de las 17 jornadas del Apertura 2026, luego de que su victoria en el regreso del campeonato lo dejara a un paso del liderato general.

El equipo morado acumula un rendimiento actual que supera el 66 %, con 34 puntos de 51 posibles, y cerrará la fase regular en Tibás contra el Inter San Carlos, un partido en el que se juega la posibilidad de terminar primero.

Cartaginés y Sporting fueron los otros equipos que le arrebataron parcialmente el primer puesto a lo largo del semestre.

