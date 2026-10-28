Fecha de publicación: 28 de October de 2026

Fecha de modificación: 28 de October de 2026

Saprissa y Firpo definirán al último clasificado a la Copa de Campeones de CONCACAF en el juego de esta noche en Tibás, correspondiente a la serie de repechaje que está empatada 0 a 0.

El equipo morado necesita sí o sí un marcador positivo, o el empate 0 a 0 y buscar la clasificación por la vía de los penales, en un momento en que acumula solo una victoria en todo octubre y viene de una derrota contra San Carlos.

El técnico Hernán Medford afirmó que el partido es ideal para levantar al equipo, al considerar que el Saprissa atraviesa una curva de nivel hacia abajo, mientras el capitán Mariano Torres señaló que vestir esa camiseta es un compromiso enorme.