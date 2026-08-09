Saprissa derrota a Puntarenas y suma su tercera victoria al hilo

Durante la noche de este 8 de agosto se celebró el juego entre Puntarenas y Saprissa, por la jornada 3 del torneo nacional, en el Estadio Lito Pérez.

Los morados buscaban su tercera victoria al hilo, mientras que los porteños quería su primera victoria en el campeonato.

¿Cómo quedó el partido?

El partido quedó 0-2, a favor de los dirigidos por Hernán Medford.

¿Quién metió los goles?

Jefferson Brenes, al 35′ y 73′.

¿Cómo fueron los goles?

El primero resultó de un efectivo pivoteo que hizo Orlando Sinclair. Tras disputar la pelota contra un defensa, logró ponerle el balón al mediocampista cerca del punto de penal y Brenes no perdonó.

Para el 73′, un pivoteo, pero esta vez por parte de Newton Williams, permitió que Jefferson Brenes llegara de segunda línea, quedara mano a mano con Adonis Pineda y lo pudiera superar.

¿Qué significa el resultado?

Saprissa se mantiene como líder con 9 unidades y Puntarenas pasaría al octavo puesto con 2 puntos.