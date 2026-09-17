Saprissa dependerá de un repechaje para clasificar a Copa de Campeones

Fecha de publicación: 17 de September de 2026

Fecha de modificación: 17 de September de 2026

Saprissa dependerá de un repechaje para clasificar a la Copa de Campeones de la Concacaf, según el reporte deportivo.

Medford, técnico del Saprissa, afirma que “tenemos esa oportunidad todavía en ese repechaje y se de ser campeones. Yo me comprometo”.

Los morados ya ganaron las series de repechaje en 2023 y 2024, lo que representa un antecedente favorable para el equipo.

El conjunto saprissista buscará repetir el éxito de las temporadas anteriores en esta nueva instancia de clasificación.