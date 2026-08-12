Saprissa cumple, golea y avanza a la siguiente ronda de la Copa Centroamericana

Terminó el juego entre el Deportivo Saprissa y el Deportivo Mixco de Guatemala, por la jornada 3 de la Copa Centroamericana. El resultado favoreció a los morados por 3-0.

Deportivo Saprissa. / Cortesía Saprissa

Saprissa 3-0 Mixco / Cortesía Saprissa

¿Qué pasó en el partido?

El partido inició con un equipo tibaseño muy poderoso. El primer gol llegó apenas al minuto 4 gracias a un cabezazo de Newton Williams.

Newton Williams (1-0)

La segunda anotación del partido la consiguió Gerson Torres al minuto 7 para el momentáneo 2-0.

Gerson Torres (2-0)

El tercer y último gol llegó gracias a Kendall Waston al 32, que con esta anotación llegó a 100 con la camisa del Deportivo Saprissa.

Kendall Waston (3-0)

¿Qué significa este resultado?

Con este marcador, el Saprissa se coloca en la primera posición de la tabla y avanza a la siguiente ronda del torneo.

¿Ahora qué sigue?

En la última jornada, los morados deberán visitar al Olimpia de Honduras, el próximo jueves 27 de agosto a las 8:30pm.