Saprissa cumple, golea y avanza a la siguiente ronda de la Copa Centroamericana

Terminó el juego entre el Deportivo Saprissa y el Deportivo Mixco de Guatemala, por la jornada 3 de la Copa Centroamericana. El resultado favoreció a los morados por 3-0.
El partido inició con un equipo tibaseño muy poderoso. El primer gol llegó apenas al minuto 4 gracias a un cabezazo de Newton Williams.
La segunda anotación del partido la consiguió Gerson Torres al minuto 7 para el momentáneo 2-0.
El tercer y último gol llegó gracias a Kendall Waston al 32, que con esta anotación llegó a 100 con la camisa del Deportivo Saprissa.
Con este marcador, el Saprissa se coloca en la primera posición de la tabla y avanza a la siguiente ronda del torneo.
En la última jornada, los morados deberán visitar al Olimpia de Honduras, el próximo jueves 27 de agosto a las 8:30pm.