Saprissa cae en su visita a Escorpiones

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Durante la tarde este 11 de octubre se celebró el juego entre Escorpiones de Belén y Saprissa, por la fecha 10 del campeonato nacional.
Los líderes del campeonato se enfrentaban contra el equipo que está en la última casilla.
El partido quedó 1-0, a favor del equipo recién ascendido a primera división.
De John Jairo Ruiz, al 35′.
El delantero aprovechó una pelota que vino del tiro de esquina. Se despegó de su marca, fue a atacar el balón y con gran fuerza en el remate, superó a Abraham Madriz.
Que Saprissa se queda con 21 puntos, a una unidad de su máximo perseguidor, que es Sporting FC. En el caso de Escorpiones, empatan en puntos (7) con el Club Sport Herediano.