Saprissa cae en su visita a Escorpiones

Fecha de publicación: 11 de October de 2026

Fecha de modificación: 11 de October de 2026

Durante la tarde este 11 de octubre se celebró el juego entre Escorpiones de Belén y Saprissa, por la fecha 10 del campeonato nacional.

Los líderes del campeonato se enfrentaban contra el equipo que está en la última casilla.

¿Cuánto quedó el partido?

El partido quedó 1-0, a favor del equipo recién ascendido a primera división.

¿De quién fue el gol?

De John Jairo Ruiz, al 35′.

¿Cómo fue el gol?

El delantero aprovechó una pelota que vino del tiro de esquina. Se despegó de su marca, fue a atacar el balón y con gran fuerza en el remate, superó a Abraham Madriz.

¿Qué significa este resultado?

Que Saprissa se queda con 21 puntos, a una unidad de su máximo perseguidor, que es Sporting FC. En el caso de Escorpiones, empatan en puntos (7) con el Club Sport Herediano.