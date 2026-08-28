Saprissa cae ante Olimpia en el Clásico Centroamericano

El Deportivo Saprissa perdió 2-1 ante Olimpia de Honduras este jueves y sufrió su primera derrota en la Copa Centroamericana. Pese al resultado, los morados avanzaron a los cuartos de final como segundos del grupo.

Olimpia tomó ventaja

Juan Hernández abrió el marcador al minuto 11 con un remate de cabeza. Al 68’, Jorge Benguché amplió la ventaja para los locales.

Mariano Torres descontó

Saprissa reaccionó al minuto 75 con un gol de Mariano Torres y presionó en los minutos finales en busca del empate, pero no logró igualar el marcador.

Cartaginés será el rival

Olimpia terminó líder del grupo con rendimiento perfecto, mientras Saprissa quedó segundo. Ahora, los morados enfrentarán al Cartaginés en los cuartos de final.