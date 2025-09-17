Escrito por: Eduardo Troconis.

El Deportivo Saprissa tendrá un reto histórico esta noche cuando visite al Club Sport Herediano en el estadio Carlos Alvarado, a partir de las 8:00 p.m., en duelo correspondiente a la jornada 9 del Apertura 2025.

¿Cuál es la racha histórica que buscará romper Saprissa?

El dato no es menor: Saprissa nunca ha podido ganar en el Carlos Alvarado, y esta será una nueva oportunidad de acabar con la racha negativa frente a uno de sus más acérrimos rivales.

¿Cómo está la tabla de posiciones?

LDA: 16 puntos, líder con 5 victorias. Cartaginés: 14 puntos en 7 partidos, con 4 triunfos. Pérez Zeledón: 14 puntos y un rendimiento sólido en ofensiva. Liberia: 14 puntos, aunque viene de una derrota. Saprissa: 13 puntos, quinto lugar (4 victorias, 1 empate, 3 derrotas). Herediano: 12 puntos, sexto lugar (3 victorias, 3 empates, 2 derrotas)

¿Cómo llegan al partido Heredia y Saprissa?

Saprissa: 4 victorias, 1 empate y 3 derrotas

4 victorias, 1 empate y 3 derrotas Herediano: 3 triunfos, 3 empates y 2 caídas

Con la presión de la historia, Saprissa buscará no solo tres puntos claves, sino también romper una de las rachas más pesadas que carga en territorio rojiamarillo.