Saprissa aspira a que el nuevo presidente de la Comisión de Arbitraje sea tico

El Saprissa aspira a que el nuevo presidente de la Comisión de Arbitraje de la Fedefútbol sea costarricense, mientras buscan darle salida a uno de sus jugadores extranjeros.

La dirigencia del equipo morado ha manifestado su interés en que el puesto sea ocupado por un nacional.

Erick Lonnis, comité deportivo del Saprissa, indica que “lo que sí puedo adelantar es que no estamos de acuerdo en que se traiga una persona de afuera y se le dé poder absoluto del arbitraje”.

Paralelamente, el club analiza opciones para la salida de un futbolista foráneo en el equipo.