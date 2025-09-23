El final de la fecha 10 tenía tintes de zona de clasificación, Saprissa recibía a Pérez en un duelo que tenía los puestos altos de la tabla en disputa.



¿Qué pasó?

Saprissa fue contundente a balón parado. Dos goles en el primer tiempo llegaron a darle tranquilidad al juego, de la mano de la experiencia de David Guzmán y Kendall Waston.

Al 27’ y al 37’ cayeron los primeros goles del juego. Bueno, Pérez anotó antes pero el gol no sumó al marcador por fuera de lugar.

Para el segundo tiempo Saprissa dosificó sus cargas, se adueñó del balón y logró definir las cosas con el segundo Kendall Waston al 64’.

El 3-0 catapulta al Saprissa al tercer puesto, pero deja a los generaleños en el quinto puesto de la tabla.