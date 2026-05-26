Ya es oficial, el Deportivo Saprissa confirmó su primer fichaje de cara al torneo de Apertura 2026 luego de caer en la final ante Herediano.

Se trata del extremo izquierdo Andrey Soto, quien llega procedente de Municipal Pérez Zeledón, equipo en donde estuvo apenas seis meses.

Soto formó parte de las ligas menores de San Carlos, equipo donde debutó antes de irse al Herediano y luego a los Guerreros del Sur.

El mensaje del Saprissa

“El Deportivo Saprissa se complace en anunciar la contratación del futbolista Andrey Soto por un periodo de dos años”, escribió el club.

El atacante, de 23 años, es actualmente seleccionado nacional y forma parte del equipo que enfrentará a Colombia e Inglaterra.