El Deportivo Saprissa anunció la salida de uno de sus defensores más cuestionados por la afición en las redes sociales, se trata de Ryan Bolaños.

El club hizo oficial la noticia mediante sus redes sociales, con una fotografía del jugador en la que revela su nuevo club

El futuro de Ryan

El defensor de perfil izquierdo será jugador de Sporting FC, y se desliga del club en donde ganó 4 campeonatos nacionales.

“Reconocemos a Ryan como un jugador talentoso y que puede desarrollarse como un jugador de élite. Esperamos que en su nueva casa pueda alcanzar sus objetivos deportivos”, explicó Erick Lonnis, quien lidera la Comisión Deportiva del club.