Una noticia que muchos morados no quieren escuchar después de las recientes presentaciones de Jefferson Brenes: el jugador saldrá del equipo.

Así lo anunció el propio club, tras alcanzar un acuerdo con el Bjayangkara Presisi Lampung FC, de la primera división de Indonesia.

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Brenes quería oportunidad internacional

Según indica el cuadro tibaseño, Brenes comunicó su deseo de tener una oportunidad internacional, por lo que su ausencia estaba planifdicada en la conformación de la plantilla.

El jugador deberá pasar las pruebas médicas en Indonesia, y esperar los permisos de trabajo para comenzar su temporada en el fútbol internacional.

Brenes disputó más de 100 juegos con el Saprissa y alcanzó 39 goles generados en su estancia.