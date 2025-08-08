El Deportivo Saprissa tiene nuevo delantero, un anuncio que llega tras la lesión de Newton Williams y justo antes del duelo ante Cartaginés del fin de semana.

Se trata del delantero Marcos Escoe, quien se convirtió en nuevo jugador por los próximos cuatro torneos cortos.

El futbolista, que nació en el 2004, formó parte de distintos procesos de selecciones nacionales menores y llega al club tras su paso por el fútbol universitario de Estados Unidos.

En territorio norteamericano defendió los colores de Virginia Tech en la NCAA y del SSA Kings en la USL. En Costa Rica jugó con el Club Sport Herediano y Pitbulls FC, según indica Saprissa en su comunicado oficial.

El entrenador Paulo Wanchope se refirió a la llegada del delantero: