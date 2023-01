La situación tensa entre el director técnico Jeaustin Campos y el jugador Christian Bolaños fue aclarada por el cuadro morado.

El Deportivo Saprissa emitió a través de un comunicado su posición oficial sobre el tema que sobresaltó después del partido ante Guanacasteca.

Todo comenzó en conferencia de prensa, donde Campos dijo que Bolaños no entró en convocatoria por una lesión que tuvo, alejándolo de las canchas hasta el martes pasado.

“Christian se lesionó martes de la semana pasada, no estuvo ni en los 90 minutos (por la vida) tampoco. Volvió hasta esta semana otra vez a los entrenamientos” dijo el técnico morado.

Ante esto, la esposa de Bolaños salió diciendo a través de sus redes sociales que “¿lesionado?, ¿dónde?, ¿será que vivo con otro que no es mi esposo?“.

Foto: @jazsalasblog

Luego, el mismo técnico morado dijo en su cuenta de Instagram que “no le interesaba mentir“.

“No me interesa mentir, desde el martes hasta el domingo no entrenó, hasta el lunes empezó. Si no sabe con quien vive (la esposa de Bolaños), no es mi culpa” dijo Campos.

Ante esto, el Deportivo Saprissa se declaró sobre el tema, diciendo que no darán más declaraciones al respecto.

Los morados visitarán a Guadalupe el próximo domingo a las 3 p.m.