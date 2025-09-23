La madrugada de este lunes 22 de setiembre se registró una violenta revuelta en el centro penitenciario de Machala, protagonizada por integrantes de la organización criminal Los Lobos Box.

Según el reporte preliminar, los reclusos lograron salir de sus celdas y atacaron a un guía penitenciario, a quien le arrebataron la vida. Además, dos policías resultaron heridos y otros seis agentes fueron secuestrados por los privados de libertad.

En medio del motín, los atacantes irrumpieron en un pabellón donde permanecían internos de una banda rival, ejecutando a más de diez de ellos y dejando varios heridos. Durante los disturbios se detonaron al menos tres artefactos explosivos, lo que generó caos dentro del penal.

Un grupo de presos intentó fugarse aprovechando el desorden, sin embargo, las autoridades confirmaron que 13 de ellos fueron recapturados en operativos inmediatos.

Actualmente, alrededor de 200 policías y militares se mantienen desplegados en los alrededores de la cárcel de Machala para retomar el control y evitar nuevos enfrentamientos.

Las autoridades no descartan que la cifra de fallecidos pueda aumentar conforme avancen las investigaciones dentro del centro penitenciario.