Sándwiches saludables y prácticos para el regreso a clases

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La versatilidad del sándwich lo convierte en la opción ideal para meriendas escolares y de oficina, ya que admite todo tipo de ingredientes y puede consumirse frío o caliente, explicó la consejera alimentaria Alejandra Méndez.
Recomienda especialmente el pan de masa madre por su textura, sabor y porque es más digestivo que otros panes, aunque aclara que en dietas especiales el pan blanco puede ser mejor.
Entre las propuestas destacan combinaciones con roast beef, lechuga, tomate, cebolla y pepino, así como opciones con pollo condimentado con pimienta y orégano, que mantienen su sabor incluso horas después de preparados.