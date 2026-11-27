Fecha de publicación: 27 de November de 2026

Fecha de modificación: 27 de November de 2026

Sandro Alfaro, asistente técnico de San Carlos, advirtió a los árbitros del compromiso de este sábado ante Liga Deportiva Alajuelense.

Según Alfaro, hubo conductas incorrectas la última vez que la Liga estuvo en el norte del país.

“No me gusta hablar mucho de los árbitros, pero sí sabemos de que llegó un dirigente a golpear la puerta allá en el estadio de Alajuela”, declaró.



El asistente insistió en que esos hechos generan preocupación antes del partido.

“Da temor un poco saber que un gente llegó y golpeó la puerta de los árbitros allá en Alajuela, Cartago. Están agarrando mañas los dirigentes de otros dirigentes cercanos a esa provincia”, agregó Alfaro.

También se refirió a la sanción denegada a Luis Díaz y calificó la situación como preocupante.



Alfaro exigió además el apoyo de sus propios aficionados.

“Esa es mi reclama hacia la afición, que no nos ha acompañado durante todo el torneo. Deberíamos ser más conscientes de apoyar más a la institución”, sostuvo.

Sobre Óscar Ramírez señaló que es “muy resultadista” y que contra Cartago, tras ir ganando 1 a 0, se tiró atrás en el segundo tiempo y no le dio resultado.



San Carlos buscará su primera semifinal en dos años y para lograrlo debe superar al conjunto alajuelense este sábado, en un partido en el que el propio Alfaro anticipó que su equipo jugará contra todo lo que considere adverso.