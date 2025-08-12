Sanar patrones emocionales antiguos permite romper ciclos negativos, según Fiorella Vega, astroterapeuta, quien propone identificarlos mediante autoconocimiento astrológico para liberar bloqueos como culpa o autoexigencia.

Explica que entender su origen histórico facilita reemplazarlos con nuevas narrativas donde la fuerza interior se fortalece mediante estrategias terapéuticas personalizadas.

Además, recomienda cerrar ciclos con gratitud, permitiendo avanzar hacia relaciones más sanas sin cargas del pasado que afecten el bienestar integral.