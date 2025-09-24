La comunidad de San Mateo de Alajuela celebra sus tradicionales fiestas con una serie de actividades que promueven la convivencia local.

Uno de los eventos más esperados es el bingo parroquial, que se realizará el domingo por la tarde y en cada rincón del pueblo se respira un ambiente festivo que enriquece el sentido de pertenencia.

La tradición se mantiene viva gracias a la organización de las familias y líderes comunitarios y esta celebración también promueve el rescate de costumbres y sabores típicos de la región.