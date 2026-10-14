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La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) informó, mediante su plataforma web, sobre suspensiones programadas del servicio eléctrico para este jueves.
Según informó la institución, las comunidades que tendrán interrupciones este 15 de octubre son:
Las suspensiones se deben a trabajos relacionados con obras eléctricas de la entidad.
Por: Camila Rosales Méndez
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