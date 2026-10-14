Fecha de publicación: 14 de October de 2026

Fecha de modificación: 14 de October de 2026

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) informó, mediante su plataforma web, sobre suspensiones programadas del servicio eléctrico para este jueves.

Las zonas sin luz

Según informó la institución, las comunidades que tendrán interrupciones este 15 de octubre son:

San José, San José central, Pavas y Santa Catalina (parcial): 7:30 a. m. – 5:00 p. m.

7:30 a. m. – 5:00 p. m. Cartago, La Unión y Río Azul (parcial): 8:00 a. m. – 3:00 p. m.

Las suspensiones se deben a trabajos relacionados con obras eléctricas de la entidad.

Por: Camila Rosales Méndez

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