Tras la activación de fallas tectónicas en la capital, expertos del OVSICORI advirtieron que San José podría presentar un sismo de magnitud 6,5 grados, lo que provocaría daños importantes.

La activación de fallas en la capital

Con el sismo registrado en Barrio Turnón el 22 de agosto, se identificaron cuatro fallas en la capital. Según el OVSICORI, si estas llegaran a activarse de manera conjunta, podrían generar un movimiento telúrico de hasta 6,5 grados.

Especialistas señalan que la profundidad influye en la intensidad. En el caso de estas fallas, los sismos no serían tan profundos, lo que aumenta la percepción del movimiento en superficie.

¿Está preparada San José para un temblor así?

El Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos explicó que en Costa Rica existe un código sísmico que regula las construcciones. Por esta razón, edificios como los del Banco Nacional, Banco Central, Banco de Costa Rica o el del Instituto Nacional de Seguros, en el centro de San José, cumplen con requisitos estructurales que les permitirían resistir un sismo de esta magnitud.

Sin embargo, la preocupación se mantiene en construcciones informales y asentamientos ilegales, donde las edificaciones no cumplen con parámetros de seguridad y podrían colapsar en un evento sísmico de gran fuerza.

Un país altamente sísmico

De acuerdo con datos del OVSICORI, en Costa Rica tiembla todos los días, aunque solo un 3% de esos sismos son sentidos por la población.

El observatorio recordó que en 1910 un terremoto de 6,4 grados destruyó gran parte de Cartago, causando entre 400 y 700 muertes. En aquel momento, las construcciones eran de adobe y sin refuerzos. Hoy, con más de 50 años de código sísmico, las edificaciones cuentan con mejores materiales y técnicas constructivas.

Lo que dicen los expertos

El OVSICORI explicó que los recientes temblores permitieron identificar y monitorear estas cuatro fallas tectónicas en San José. Actualmente, se utilizan 10 dispositivos que registran mensualmente la acumulación de actividad sísmica en la zona.

Los especialistas advierten que, si las fallas se activan todas juntas, la magnitud alcanzaría hasta 6,5 grados, aunque también podrían darse movimientos de entre 5,5 y 5,9 grados.