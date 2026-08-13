Samuel necesita un tratamiento millonario y usted puede ayudarlo a mejorar su calidad de vida

Samuel, un niño cuya visión fue reducida a tan solo un 5%, enfrenta la urgencia de acceder a un tratamiento de alto costo que podría transformar radicalmente su calidad de vida, una meta por la cual sus padres están moviendo cielo y tierra para reunir los fondos necesarios.

La familia del pequeño, a quien describen como un “angelito”, ha iniciado una campaña de recaudación para lograr alcanzar la suma millonaria que requiere la intervención médica, que representa su principal esperanza para mejorar su condición visual.

Este llamado solidario busca que quienes puedan colaborar se sumen a esta causa que podría significar un cambio trascendental en el futuro de Samuelito.