¡Samba, música y tradición! Así celebra Brasil su independencia

Cada 7 de septiembre, Brasil conmemora su independencia con una fecha que marca un momento fundamental en la historia del país y que hoy se celebra con orgullo, música, colores y mucha tradición.

Daniel Soto y Débora Oliveira, del Centro de Estudios Brasileños, explican que el “Grito de Ipiranga” marcó la independencia de Brasil, y que las celebraciones incluyen música, bailes tradicionales y el despliegue de la bandera con sus colores verde, amarillo, azul y blanco.

Los invitados detallan que estas festividades se viven de manera diferente en las distintas regiones del país, pero siempre con la alegría y la energía que caracterizan al pueblo brasileño.