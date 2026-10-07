Salud visual: cómo identificar una alergia ocular 

Fecha de publicación: 7 de October de 2026

Fecha de modificación: 7 de October de 2026

El enrojecimiento, la picazón y el ardor en los ojos ocurren cuando los vasos sanguíneos de la superficie ocular se inflaman o dilatan por irritación y causan infecciones o alergias.

El Dr. Mario Barrantes, oftalmólogo, explica que las alergias oculares se manifiestan con picor intenso o comezón, ojos rojos y lagrimeo, y detalla cómo diferenciar una alergia de un ojo seco, que produce sensación de arenilla, cuerpo extraño, ardor y ojo rojo.

Además, el especialista detalla otras molestias en los párpados que pueden causar inflamación, como la blefaritis, que produce ardor y picor.