Salud reportó 6 personas hospitalizadas tras presentar un cuadro severo de dengue

El Ministerio de Salud reportó seis personas hospitalizadas por dengue grave en cuatro centros médicos del país, con una paciente en el Hospital de las Mujeres en San José y cinco internados en los hospitales de Puntarenas, San Carlos y San Ramón, según el último informe epidemiológico.

Las autoridades sanitarias mantienen vigilancia activa sobre la evolución de estos casos severos, que requieren atención especializada y seguimiento constante por el riesgo de complicaciones asociadas a la enfermedad.

La Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica continúa monitoreando el comportamiento del dengue en las regiones con mayor incidencia, mientras los equipos de salud refuerzan las acciones de control vectorial en las zonas reportadas.