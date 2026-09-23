Salud ósea: condiciones que pueden debilitar los huesos en silencio

Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

Los huesos se debilitan en silencio y no duelen hasta que aparece una fractura, pero hay señales que son advertencias para no ignorar, como perder tres centímetros o más de estatura o la formación de una joroba.

El Dr. Berry Roldán explica que disminuir esa cantidad de altura es consecuencia de microfracturas en la columna, que la debilidad en la columna hace que las vértebras se aplasten y formen joroba, y que un dolor punzante en la columna se asocia con el colapso de una vértebra.

El especialista detalla que la pérdida de fuerza en las manos y la dificultad para abrir frascos se vinculan con menor densidad mineral ósea, que las uñas frágiles reflejan deficiencias de calcio y colágeno, y que la densitometría ósea se recomienda en mujeres a partir de los 65 años y hombres a partir de los 70.