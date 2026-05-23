El Ministerio de Salud informó sobre el cierre de un establecimiento comerical en el sector de Ciudad Colón, cantón de Mora, luego de registrarse un brote de enfermedad transmitida por alimentos. La autoridad mantiene una investigación epidemiológica y sanitaria.

Acciones de Salud

Salud realizó una inspección sanitaria en el local y ordenó su cierre temporal mientras se completan las indagaciones.

¿Qué se encontró durante la inspección?

“Durante la inspección se identificaron inconsistencias relacionadas con procesos de limpieza y desinfección, control de temperatura y manejo de alimentos”, detallaron.

Personas afectadas

Según datos del ministerio y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS):

Se identificaron 83 personas con cuadros de diarrea.

43 casos se investigan como sospechosos de intoxicación alimentaria.

25 personas reportan haber consumido alimentos en el establecimiento bajo investigación.

Se han confirmado cuatro pacientes casos positivos por Salmonella.

Actualmente las muestras de alimentos continúan en análisis en el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA).

En el caso del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), se coordina la revisión de trazabilidad y manejo de productos cárnicos vinculados al establecimiento.

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