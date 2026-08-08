Salud mantiene seguimiento al brote de hepatitis en Desamparados

El Ministerio de Salud mantiene seguimiento al brote de hepatitis que hay en Desamparados, donde en las últimas horas se sumó un nuevo caso, lo que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias y a la comunidad afectada.

Tras la toma de muestras de agua en algunas comunidades afectadas, el Ministerio confirmó que hay deficiencias en el proceso de desinfección del sistema de acueductos municipal de Aserrí y que en algunos puntos de la red se identificó contaminación con coliformes fecales.

El Ministerio emitió las disposiciones para que el acueducto municipal de Aserrí implemente las medidas correctivas necesarias.