El Ministerio de Salud dio una nueva actualización sobre el caso de un cierre de un establecimiento comercial asociado preliminarmente con un brote de enfermedad transmitida por alimentos.
Brote afecta a ciudadanos de los cantones de Mora y Puriscal.
Salud realizó una inspección sanitaria en el local y ordenó su cierre temporal mientras se completan las indagaciones.
“Durante la inspección se identificaron inconsistencias relacionadas con procesos de limpieza y desinfección, control de temperatura y manejo de alimentos”, detallaron.
“Actualmente se han identificado 32 casos con asociación epidemiológica al consumo de alimentos en el establecimiento bajo investigación”, enfatizó el ministerio.
De estos casos:
Las autoridades recuerdan a la población la importancia de reforzar medidas preventivas al consumir alimentos en comercios.
Foto con fines ilustrativos.