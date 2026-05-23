El Ministerio de Salud dio una nueva actualización sobre el caso de un cierre de un establecimiento comercial asociado preliminarmente con un brote de enfermedad transmitida por alimentos.

Brote afecta a ciudadanos de los cantones de Mora y Puriscal.

Caso

Salud realizó una inspección sanitaria en el local y ordenó su cierre temporal mientras se completan las indagaciones.

¿Qué se encontró durante la inspección?

“Durante la inspección se identificaron inconsistencias relacionadas con procesos de limpieza y desinfección, control de temperatura y manejo de alimentos”, detallaron.

Investigarán si muerte de persona tiene relación con el brote

“Actualmente se han identificado 32 casos con asociación epidemiológica al consumo de alimentos en el establecimiento bajo investigación”, enfatizó el ministerio.

De estos casos:

12 cuentan con resultados positivos por Salmonella.

Además, se investiga un fallecimiento para determinar su posible relación con este brote.

Las autoridades recuerdan a la población la importancia de reforzar medidas preventivas al consumir alimentos en comercios.

Foto con fines ilustrativos.