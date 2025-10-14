El Ministerio de Salud iniciará esta semana una serie de inspecciones en salones de belleza y establecimientos distribuidores, con el objetivo central de verificar y retirar del mercado al menos 15 marcas de esmaltes y geles semipermanentes que contienen sustancias peligrosas.

Las autoridades sanitarias hicieron un llamado a la población para que evite comprar o utilizar productos que incluyan en su formulación las sustancias cancerígenas TPO y DMTA.

Además, se recomienda a los usuarios que, ante la aparición de cualquier síntoma como enrojecimiento o reacción alérgica, acudan de inmediato al área de salud más cercana para una valoración médica.