El Ministerio de Salud implementa las autopruebas para el diagnóstico temprano del VIH, las cuales son un método rápido y confiable que las personas pueden realizar en la privacidad de su hogar, similar a las pruebas de embarazo.

Según declaraciones de la ministra Mari Muñive, esta prueba es “supersocializada” y obligatoria, sin necesidad de contar con un seguro de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para acceder a ella.

Los datos oficiales revelan que, de las 763 autopruebas realizadas en las siete provincias del país, 29 resultaron alteradas y todas estas personas ya recibieron el tratamiento correspondiente por parte del Seguro Social, gracias a la articulación con organizaciones previamente mapeadas