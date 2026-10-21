Salud establece nuevas reglas para asignar pulmones de donantes fallecidos

Fecha de publicación: 21 de October de 2026

Fecha de modificación: 21 de October de 2026

El Ministerio de Salud oficializó una nueva norma que establece las reglas para distribuir y asignar los pulmones provenientes de donantes fallecidos, la cual ya se publicó en La Gaceta. La medida busca ordenar el proceso y definir cuáles pacientes tendrán prioridad para recibir un trasplante según la gravedad de su condición médica, mediante tres categorías: emergencia, urgencia y electivo.

Cuando dos personas tengan la misma prioridad clínica, se tomará en cuenta quién tiene más tiempo de espera por un trasplante, mientras que los centros médicos tendrán un plazo máximo de dos horas para aceptar o rechazar un pulmón disponible y deberán justificar formalmente las razones si lo rechazan.

La norma también incorpora un sistema de auditoría y seguimiento a través del Sistema Nacional de Donación de Órganos y Tejidos, con el propósito de llevar un registro en el proceso de asignación, y las autoridades médicas piden a las personas manifestar en vida el deseo de donar órganos y tejidos.