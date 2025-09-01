Para cuidarse en familia durante tiempos difíciles, es crucial escuchar y validar a todos los miembros, establecer rutinas y crear un ambiente positivo, según la psicóloga Yorleni Ureña, quien sugiere técnicas prácticas para manejar la tensión emocional.

Ureña también explica que identificar cuándo los límites no se respetan y aprender a desconectarse de las preocupaciones sin culpa son pasos esenciales para mantener el bienestar personal y familiar, fomentando así una dinámica equilibrada incluso en momentos de estrés.