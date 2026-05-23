El Ministerio de Salud dio una importante actualización sobre el caso de un cierre de un establecimiento comercial asociado preliminarmente con un brote de enfermedad transmitida por alimentos. Autoridades sanitarias mantienen una investigación epidemiológica y sanitaria.

Al parecer el brote inició en Ciudad Colón, cantón de Mora, pero también se registran casos en Puriscal.

Caso

Salud realizó una inspección sanitaria en el local y ordenó su cierre temporal mientras se completan las indagaciones.

¿Qué se encontró durante la inspección?

“Durante la inspección se identificaron inconsistencias relacionadas con procesos de limpieza y desinfección, control de temperatura y manejo de alimentos”, detallaron.

Importante actualización de Salud

Con datos del Ministerio de Salud y Caja Costarricense de Seguro Social, se han registrado:

83 personas con cuadros de diarrea.

43 casos se investigan como sospechosos de intoxicación alimentaria.

25 personas reportan haber consumido alimentos en el establecimiento bajo investigación.

Se han confirmado 9 pacientes casos positivos por Salmonella.

Casos se presentan en las zonas de Mora y Puriscal.

Negocio

Actualmente las muestras de alimentos continúan en análisis en el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA).

En el caso del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), se coordina la revisión de trazabilidad y manejo de productos cárnicos vinculados al establecimiento.