Por medio de un comunicado, el Ministerio de Salud confirmó un caso positivo de fiebre amarilla en Costa Rica.
¿Quién es?
Se trata de una paciente estadounidense de 29 años ,procedente de la región amazónica de Perú.
“Presentó síntomas desde el 7 de octubre e ingresó al país el 8 de octubre de 2025. De acuerdo con la información disponible, la paciente no contaba con la vacuna contra la fiebre amarilla”, añadió Salud.
Confirmación
La confirmación se da después de los resultados emitidos por el laboratorio del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA).
¿Cómo se dio cuenta la paciente?
Al sentir los síntomas, acudió a un hospital privado y se le realizaron los estudios correspondientes que confirmaron el diagnóstico positivo. Ahora permanece internada en un hospital de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
¿Venía acompañada?
Sí, venía con una compañera, la cual sí cuenta con la vacuna correspondiente y dio negativo tras realizarse los análisis en laboratorio.
Acciones del Ministerio de Salud
Ante esta situación, el Ministerio de Salud mantiene activa la vigilancia epidemiológica y coordina acciones para prevenir la propagación de la enfermedad.