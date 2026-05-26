Salud confirma alarmante cifra de contagios por brote de enfermedad transmitida en comercio de pollo

Establecimiento comercial se ubica en Ciudad Colón.

El Ministerio de Salud anunció el registro de casos de contagios por el brote de una enfermedad transmitida por alimentos que se detectó en un establecimiento comercial en Ciudad Colón de Mora.

¿Cuál es la cifra de personas contagiadas por dicha enfermedad?

A través del trabajo del Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social, el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud y el Servicio Nacional de Salud Animal, se identificaron 47 casos relacionados al consumo de alimentos en el establecimiento bajo investigación.

Salud, además, indicó que se mantienen 45 casos en investigación a raíz del brote.

El Ministerio de Salud recomienda:

  •  Consumir alimentos únicamente en comercios con permiso sanitario vigente.
    • Verificar que los establecimientos mantengan condiciones adecuadas de limpieza y orden.
    • Observar que el personal utilice medidas adecuadas de manipulación de alimentos, como protector de cabello y evitar el uso de joyas o accesorios durante la preparación de alimentos.
    • Mantener el lavado frecuente de manos antes de consumir alimentos.