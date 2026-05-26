El Ministerio de Salud anunció el registro de casos de contagios por el brote de una enfermedad transmitida por alimentos que se detectó en un establecimiento comercial en Ciudad Colón de Mora.

¿Cuál es la cifra de personas contagiadas por dicha enfermedad?

A través del trabajo del Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social, el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud y el Servicio Nacional de Salud Animal, se identificaron 47 casos relacionados al consumo de alimentos en el establecimiento bajo investigación.

Salud, además, indicó que se mantienen 45 casos en investigación a raíz del brote.

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