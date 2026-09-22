Salud avisa cuándo entran en vigencia los cambios relacionados a la vacunación contra la fiebre amarilla

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

El Ministerio de Salud recordó a los viajeros que a partir de la próxima semana entran en vigencia los cambios relacionados con la vacunación contra la fiebre amarilla, según informó la institución.

Hay al menos 12 países donde la dosis será obligatoria y se pedirá el requisito del certificado internacional, por lo que la vacuna debe colocarse con 10 días de anticipación para que la inmunidad haga efecto.

Las nuevas reglas entrarán a regir el 1 de octubre, según detalló el Ministerio de Salud en su anuncio.

“A partir del 1 de octubre, las personas costarricenses y residentes que viajen a países o zonas de riesgo de transmisión de fiebre amarilla deberán contar con la vacuna aplicada al menos 10 días antes de su viaje y portar el certificado internacional de vacunación”, recalcó Jennyffer González Luna, directora de la Dirección de Vigilancia de la Salud.