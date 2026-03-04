Salud autorizó permiso clave para las Municipalidades con el tema de la basura

Fecha de publicación: 15 de September de 2026

Fecha de modificación: 15 de September de 2026

El Ministerio de Salud autorizó un permiso clave para que las municipalidades trasladen la basura de la Gran Área Metropolitana fuera de San José, otorgando un plazo de dos años más para la ejecución de esta labor.

La decisión permitirá a los gobiernos locales continuar con la disposición final de residuos mientras se buscan soluciones permanentes.

“Se habla de un efecto dominó porque al cerrar un relleno, los residuos, al no haber otras alternativas en el país para tratar eso, que es el problema principal, tienen que moverse hacia otro sitio y ese sitio también va a cerrar”, expresaron expertos.