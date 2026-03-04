Salud anuncia importante medida en relación a la crisis de los rellenos sanitarios

Fecha de publicación: 15 de September de 2026

Fecha de modificación: 15 de September de 2026

El Ministerio de Salud acaba de anunciar una importante medida en relación con la crisis de los rellenos sanitarios que hay en Costa Rica.

¿Cuál es esa medida con respecto a la crisis de rellenos sanitarios?

Establecerán un plazo para el traslado de residuos fuera de la región.

“De forma excepcional, se podrá autorizar por un plazo máximo de dos años el traslado de residuos fuera de la región cuando no exista un Parque Ambiental disponible o este se encuentre en construcción o fuera de operación a las municipalidades que actualmente cuenten con una excepción vigente, con vencimiento al 28 de abril de 2026″, dice el comunicado del Ministerio de Salud.

Según Mary Munive, ministra de la cartera, este año se cierra el relleno de El Huazo y de La Carpio.

Medida no significa trasladar el problema

Munive afirmó en declaraciones que esto no significa “tirarle la pelota” a la siguiente administración municipal o la zona del Caribe y Puntarenas, sino de asumir responsabilidades.

Además, señaló a la Asamblea Legislativa, debido a que no se ha aprobado el proyecto del primer biodigestor estatal, planteado por el Instituto Costarricense de Electricidad y este ministerio.

Detalles de la medida

Se trata de una reforma a los artículos 9 y 10, así como la incorporación del artículo 9 bis y un transitorio al Reglamento para la Gestión Regionalizada de Residuos Sólidos Ordinarios y Orgánicos en Costa Rica.