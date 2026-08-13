Salud anuncia cambio clave para gestionar las listas de espera

El Ministerio de Salud estableció nuevos criterios para gestionar las listas de espera en los servicios de salud del país.

¿Qué cambiará?

El nuevo reglamento plantea un cambio en la forma de ordenar a los pacientes. La prioridad ya no dependerá únicamente del tiempo que una persona lleva esperando, sino también de su condición clínica y del riesgo que enfrenta.

La medida busca que quienes presentan mayor riesgo para su salud reciban una respuesta en menor tiempo.

Cinco niveles de prioridad

El Reglamento de Gestión de Listas de Atención en Salud con Tiempos Razonables de Espera establece cinco categorías según la prioridad clínica:

P0, atención inmediata: menos de 24 horas.

menos de 24 horas. P1, atención urgente: máximo 8 días.

máximo 8 días. P2, atención prioritaria: hasta 30 días.

hasta 30 días. P3, atención electiva de alta prioridad: hasta 90 días.

hasta 90 días. P4, atención electiva de prioridad moderada: hasta 180 días.

La clasificación toma en cuenta factores como la gravedad y evolución de una enfermedad, el riesgo de complicaciones y el impacto de la espera en la calidad de vida.

En términos prácticos, una persona con una condición de mayor riesgo podría recibir atención antes que otra que lleva más tiempo en espera, pero presenta una situación clínica menos compleja.

La prioridad podrá cambiar durante la espera

El reglamento también establece que la condición de los pacientes deberá revisarse periódicamente.

Si una persona presenta un deterioro de su salud, una progresión de la enfermedad o nuevos signos de alarma, los servicios de salud podrán modificar su nivel de prioridad.

Además, cuando un paciente supere el tiempo razonable de espera establecido para su condición, los prestadores deberán implementar medidas correctivas y dar seguimiento al caso.

Deberán reportar resultados

La nueva normativa incorpora mecanismos para dar seguimiento a las decisiones relacionadas con las listas de espera.

Los prestadores deberán reportar cada seis meses al Ministerio de Salud indicadores sobre la gestión de los tiempos de espera.

La aplicación será progresiva. Los prestadores tendrán seis meses desde la entrada en vigor del reglamento para elaborar, aprobar e iniciar su Plan Institucional de Gestión de Listas de Atención.

Además, contarán con un plazo de hasta 24 meses para completar las adecuaciones necesarias.

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La normativa será obligatoria para los prestadores públicos y privados. El Ministerio de Salud asumirá la regulación, supervisión y fiscalización de su cumplimiento.

El reglamento entrará en vigor tras su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.