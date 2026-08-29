Salsa costarricense, Chile Monoloco, fue recomendada por Matthew McConaughey en revista People

La empresa costarricense, Chile Monoloco, fundada por un emprendedor local, alcanzó reconocimiento mundial tras ser mencionada por el actor Matthew McConaughey.

El negocio, que ahora cuenta con una chef para estandarizar recetas, vende sus productos en línea y en su local de San Pedro.

El actor recomendó la salsa como el mejor regalo para el Día del Padre en la revista People Magazine, sin que la marca pagara por dicha publicidad.

La compañía también participó en dos ocasiones en el programa Hot Ones, considerado el programa de entrevistas gastronómico más grande del mundo.

La primera participación ocurrió durante la pandemia, cuando lograron enviar 60 mil salsas al extranjero justo antes del cierre de aeropuertos.

Actualmente, los clientes pueden adquirir los productos en la dirección de San Pedro, 75 metros al este de Plaza Roosevelt.