Salma Hayek posó por primera vez para la revista Vogue junto a su hija, Valentina, de 14 años. En la entrevista madre e hija hablaron de su pasión por la moda.

Hayek contó que a Valentina le gusta revisarle el vestidor para usarle la ropa.Entre otras cosas en común, figuran su afición por el cine y la lengua natal de la famosa intérprete.

“Cuando estamos con más personas me gusta porque es como un secreto porque nadie habla español, porque con mi papá hablo en francés”, señaló la adolescente.

Además, la joven confesó que su intención es llegar a ser directora de cine y que también probará suerte en la actuación.



La actriz mexicana compartió en su perfil de Instagram varias de las fotos que hizo junto a su hija para Vogue. “Qué gran regalo anticipado para el Día de las Madres. Me encantan estas fotos hermosas de @nicobustos, y este momento tan especial con mi Valentina. ¡Gracias Vogue México!” escribió

Una de las imágenes que compartió la actriz junto a su hija. (Foto: Instagram @salmahayek).

Las imágenes se viralizaron en minutos.

La familia, lo primero

La actriz, confesó que cuando nació, solo tenía ojos para ella.“Yo ya tenía tantas ganas de tener a esta hija que ya nada más me importaba. Ni mi carrera ni nada, creo que eso me ayudó mucho. Además sentí que ya había hecho muchas cosas en mi vida, entonces ya era una etapa distinta para mí porque ya había hecho cosas de las que ya me sentía muy orgullosa”, declaró.

Por ello, decidió retirarse de los focos durante un tiempo, y regresó gracias a su esposo, el empresario Francois Pinault.

“François me ayudó mucho porque estaba dispuesta a no trabajar más, pero cuando Valentina tenía poco más de un año, me dijo que tenía que regresar a trabajar porque en algún punto podría extrañar mi profesión”, reveló.

Pese a que actualmente la hija de Pinault y Salma tiene 14 años, la actriz confesó que sigue siendo el foco de su vida y que “la familia pasa a primer plano siempre”.

Por este motivo, Hayek sólo acepta personajes principales de películas importantes cuando su hija se encuentra de campamento.