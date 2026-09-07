Apareció muerto: salió de su casa y nunca llegó a trabajar

Yeison Arturo Quesada Ramírez, de 38 años, habría salido de su casa el pasado viernes 4 de setiembre y, aparentemente, nunca llegó a su trabajo como oficial de seguridad del Banco Nacional de Atenas.

Desde entonces, familiares y amigos mantenían la preocupación por su paradero, debido a que, aparentemente, no acostumbraba permanecer incomunicado durante tanto tiempo.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) había solicitado la colaboración de la ciudadanía para localizar al hombre, quien fue visto por última vez alrededor de las 6 a. m. del viernes 4 de setiembre, en el centro de Atenas, Alajuela.

(Última hora) Localizan cuerpo cerca del Puente de Mulas

La mañana de este lunes, aparentemente, se localizó un cuerpo sin vida en el sector de Puente de Mulas, cerca de la estación del ferrocarril en Río Grande de Atenas, en Concepción.

Según la información difundida por familiares en redes sociales, el cuerpo correspondería a Yeison Quesada Ramírez.

El hallazgo puso fin a varios días de búsqueda, luego de que sus allegados reportaran que no habían logrado comunicarse con él desde el viernes.

Fuerza Pública custodia el sitio

Tras el hallazgo, oficiales de la Fuerza Pública habrían quedado a cargo de la custodia del cuerpo mientras esperaban la llegada de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Los investigadores deberán determinar las aparentes circunstancias en las que ocurrió la muerte y recopilar evidencia que permita esclarecer lo sucedido.

De momento, las causas de la muerte siguen sin confirmarse públicamente.

Quesada había sido reportado como desaparecido

El OIJ había informado que Quesada Ramírez se reportó como desaparecido el 6 de setiembre, luego de que sus familiares perdieran contacto con él.

Al momento de su desaparición, según la información difundida por las autoridades, vestía camiseta negra, pantaloneta y sandalias.

El hombre trabajaba como oficial de seguridad del Banco Nacional en Atenas y, aparentemente, tampoco se presentó a laborar.

Sus familiares y amigos expresaron su preocupación durante los días de búsqueda y, tras el aparente hallazgo del cuerpo, difundieron mensajes de condolencias y confirmación en redes sociales.

Las autoridades judiciales mantienen la investigación para determinar qué ocurrió con el hombre de 38 años.

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