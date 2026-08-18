Salen a la luz videos inéditos del Chapo Guzmán

A más de diez años de su captura en Los Mochis, Sinaloa, tres videos inéditos de Joaquín “El Chapo” Guzmán muestran momentos hasta ahora desconocidos de uno de los operativos más importantes contra el exlíder del Cártel de Sinaloa.

El Chapo Guzmán aparece en un hotel tras su captura

Los videos fueron revelados por el periodista Héctor de Mauleón para El Universal y muestran al capo después de ser detenido por agentes de la Policía Federal.

En una de las grabaciones, Guzmán Loera aparece dentro del Hotel & Suites Doux, donde permaneció temporalmente en la habitación 51 mientras las autoridades coordinaban su traslado.

El video lo muestra frente a un lavabo, lavándose la cara y preguntando si el jabón podía causarle daño en los ojos.

Otro de los materiales registra su traslado hacia el hangar. Durante el recorrido, un agente le pregunta cómo se encuentra y si recibió algún golpe.

El Chapo responde con tranquilidad: “Todo bien, gracias”, mientras niega haber sufrido malos tratos.

El Chapo habló sobre Los Zetas y el gobierno

En el tercer video, Guzmán conversa con agentes sobre integrantes de Los Zetas y marca diferencias entre ambos grupos criminales.

Según sus declaraciones, él comenzó en el tráfico de drogas desde joven y aseguró que nunca se dedicó a robar.

“A mí no me conviene que la gente pelee con el gobierno”, afirmó durante la conversación.

El capo también sostuvo que había pedido a sus hombres no enfrentarse con las autoridades en caso de que fuera detenido.

“No va haber guerra, para nada”, se escucha decir a Guzmán, quien agregó que había advertido a sus seguidores que no debían atacar a ningún policía.

VIDEOS INÉDITOS DEL CHAPO GUZMÁN

Una captura después de dos fugas

La detención de 2016 ocurrió después de que El Chapo escapara de un operativo de la Marina y utilizara un túnel para llegar al sistema de drenaje de Los Mochis.

Junto con Orso Iván Gastélum, “El Cholo Iván”, salió del lugar y posteriormente ambos fueron localizados por agentes federales.

La captura puso fin a su tercera etapa de libertad. Guzmán ya había escapado del penal de Puente Grande en 2001 y de El Altiplano en 2015.

Tras su detención, El Chapo fue trasladado a Ciudad de México y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde cumple una condena de cadena perpetua más 30 años de prisión.