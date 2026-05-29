Sale a la luz primera foto de reconocido médico tras angustiante desaparición

Luego de varios días de incertidumbre y angustia, finalmente apareció la primera fotografía del reconocido médico psiquiatra Miguel Cuadra Goyenaga tras ser encontrado con vida en Grecia de Alajuela.

La imagen fue publicada por su esposa a través de Facebook, donde compartió un emotivo mensaje que rápidamente generó cientos de reacciones entre familiares, amigos y personas que siguieron de cerca el caso.

“Mi corazón al fin está en paz”, escribió junto a la fotografía.

En la imagen se observa al médico acostado en una cama de hospital mientras se recupera de las lesiones sufridas luego del accidente de tránsito que desencadenó su desaparición.

Publicación se llena de mensajes tras angustiante desaparición

La publicación se llenó rápidamente de mensajes de apoyo y felicidad. Decenas de usuarios celebraron el desenlace positivo tras varios días de preocupación.

Muchas personas expresaron alivio luego de la angustiante desaparición del especialista. El caso mantuvo en alerta a familiares, amigos y autoridades.

El reconocido médico psiquiatra Miguel Cuadra Goyenaga reapareció este miércoles en el sector de FANAL, en Grecia de Alajuela. Su ubicación puso fin a varias horas de intensa búsqueda.

Una llamada permitió ubicar al médico en Grecia

La tarde del miércoles 27 de mayo, una llamada ingresó a la Fuerza Pública y permitió ubicar al doctor, quien se re´portó como desaparecido desde la madrugada del lunes.

Según información preliminar, el médico presentaba varias fracturas, situación que aparentemente le impedía movilizarse por sus propios medios.

Tras el hallazgo, equipos de emergencia se desplazaron hasta el sitio para atender la situación y trasladarlo a un centro médico.

Vehículo apareció chocado durante la madrugada del lunes

La desaparición del psiquiatra encendió las alarmas luego de que las autoridades encontraran su vehículo chocado en Grecia durante la madrugada del lunes.

De acuerdo con información compartida por familiares en redes sociales, la Cruz Roja atendió el accidente alrededor de las 4:30 a.m.; sin embargo, dentro del automóvil no había ninguna persona.

Desde ese momento, allegados iniciaron una intensa búsqueda en hospitales y distintos centros médicos de la zona, pero no lograban obtener información sobre el paradero del doctor.

El caso generó gran preocupación en redes sociales, donde múltiples usuarios compartieron publicaciones para ayudar a localizar al especialista.