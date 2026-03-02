Saldo de créditos de vehículos en dólares aumentó en los últimos años

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

El saldo de los créditos de vehículos en dólares ha aumentado un 60% en los últimos años, lo que ha generado una saturación evidente de carros en las carreteras costarricenses.

Esta situación refleja el crecimiento en la adquisición de automotores financiados en moneda extranjera, según el informe oficial de SUGEF.

“Existe una gran cantidad de personas que se apalancan en dólares pero que ganan en colones. Estamos hablando de personas que han cruzado justamente esa moneda de un lado al otro. Si bien es cierto hoy tenemos una facilidad de poder ganar en colones y pagar menos en dólares debido al tipo de cambio, eso no quiere decir que no exista un tipo de volatilidad”, explicó Daniel Suchar, analista financiero.