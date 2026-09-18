Servicio de sala de operaciones fue el más afectado por huelga

Fecha de publicación: 18 de September de 2026

Fecha de modificación: 18 de September de 2026

El servicio de sala de operaciones concentró las cirugías canceladas durante la huelga de trabajadores de la Caja, que terminó este viernes a las 6 de la mañana, según reportes desde el Hospital México.

Los centros médicos retomaron sus servicios y coordinaron la reprogramación de los procedimientos suspendidos durante el movimiento de 24 horas.

Más de 400 trabajadores mantienen problemas con el pago de sus salarios y no descartan nuevas medidas de presión. “Tenemos compañeros que la colilla de pago les está viniendo en cero, otras personas les están viniendo en 20, 30, 40”, afirmó Andrés Carranza, Colegio de Enfermeros.