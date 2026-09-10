Sala Constitucional declaró sin lugar recurso de amparo que presentó alias “Diablo”

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

La Sala Constitucional declaró sin lugar un recurso de amparo que presentó Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, y Jonathan Pérez Méndez, alias “Tan”, quienes alegaron contra las condiciones carcelarias bajo las que se encuentran.

Ambos privados de libertad se encuentran en el CAI Jorge Arturo Montero, popularmente conocido como “La Reforma”, y según su reclamo, no hay trato igualitario.

No obstante, se rechazó el reclamo debido a que algunas de las limitaciones ya habían sido levantadas por el Juzgado Penal de San José.